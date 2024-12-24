Ehliyetsiz Sürücü Yargılanıyor

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Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, otomobille çarptığı motosikletli kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden Sefa Şerif Efe'nin (23) annesi Songül Maraşlı ve babası Ömer Efe, tutuksuz sanık M.B. (17) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.B. savunmasında, araçla seyir halindeyken karşı şeritten gelen motosikletin farlarının gözünü aldığını, bu sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletle çarpıştığını öne sürdü.

Olay günü ehliyetsiz olduğunu belirten M.B, "Ehliyetsiz araç kullandığım için pişmanım. Ehliyetsiz olmak dışında herhangi bir trafik kuralını ihlal ettiğimi düşünmüyorum. Ayrıca çarpıştığım motosiklet benim şeridime doğru geliyordu. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sefa Şerif Efe'nin anne ile babası ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, kaza anında sanığın kullandığı araçta bulunan M.E. ile B.A'nın tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

Merkez Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009. Sokak'ta 19 Nisan'da ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Sefa Şerif Efe, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.