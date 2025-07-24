EHSİM'in Yeni Hedefi: Düşman Radarlarını Yanıltmak - Son Dakika
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EHSİM'in Yeni Hedefi: Düşman Radarlarını Yanıltmak

EHSİM\'in Yeni Hedefi: Düşman Radarlarını Yanıltmak
24.07.2025 11:15
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EHSİM, SİS ürünü ile düşman hava savunmalarını yanıltarak hava gücünün güvenliğini artırıyor.

EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, Sarf Edilebilir Sahte Hedef (SİS) ürünü ile ilgili olarak, bu sistem sayesinde düşman hava savunma sistemlerini yanıltarak gerçek uçağın yerini gizleyebildiklerini ve hava platformlarının güvenli şekilde görevini sürdürebildiğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda AA muhabirine açıklamalarda bulunan EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, EHSİM'in 27 yıldır elektronik harp alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğunu belirterek, elektronik harbin, mühendisliğin en derin olduğu alan olduğunu söyledi.

Sahte hedefler oluşturularak füze yanıltılıyor

RF Aktif Sarf Edilebilir Sahte Hedef (SİS) ürünü ile ilgili bilgiler veren Say, "Radar tekniği temelde bir sinyal gönderimi, karşıdan yansıması ve onu anlamlandırılması üzerine çalışıyor. Biz burada herhangi bir radar sinyali algıladıktan sonra havada nasıl bir sahte hedef seti göstermek istiyorsak onu gösteriyoruz. Bir F-16'ımız havada uçarken 20 tane varmış gibi gösterebiliriz. Peki bu neyi sağlıyor? Füze bir anda karşısında 20 tehdit görüyor, farklı noktalara gidiyor. Aslında ya anlamsız bir hareket yapıyor ya da sahte bir hedefin peşine takılıp aslında itkisini kaybedince kendi kendine imha oluyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.

KAAN da SİS'e sahip olabilecek

Say, şu an bu ürünlerin testlerinin tamamlandığını ve seri üretim çalışmalarına başlandığını anlatarak, "Hava Kuvvetleri'ne bunları peyderpey teslim ediyoruz diyebiliriz. Biz bu ürünümüzü Kaan için de geliştiriyoruz. Kaan için yeni ek yetenekler ekleyeceğiz. Sonuçta elektronik harp dünün bugüne eşit olmadığı bir teknoloji. Her gün yeni teknolojiler çıkıyor. Kendimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla KAAN çıktığında da inşallah SİS sistemiyle birlikte çıkacak ve yepyeni özelliklerle, daha gelişmiş elektronik harp tekniklerle KAAN'ı donatacağız." diye konuştu.

Fuarda lansmanını yaptıkları Kompakt DRFM Tabanlı Stand-in Karıştırma Sistemi "JINN" isimli bir ürünleri daha olduğuna işaret eden Say, "SİS'teki teknolojiyi kullanarak bu ürünle dronlar veya seyir füzeleri vasıtasıyla hava savunma radarlarını yakın menzilde benzer şekilde karıştırıyoruz. Aynı anda havada çok fazla tehdit varmışçasına ona sinyal göndererek aslında hava savunma operatörünü ciddi anlamda yoruyoruz. Bu anlamda bizim uçağımıza ya cevap veremiyor ya da diğer tehditlerle beraber bunu da sahte zannedip aslında hiçbir karşı tedbiri uygulamadığı için hava koridorunu bir anlamda uçaklarımız için daha güvenli hale getiriyoruz diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Fatih Say, Teknoloji, istanbul, Güncel, Son Dakika

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