Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, ABD Senatosu Çoğunluk lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasına destek verdi.
Olmert, Netanyahu'yu hedef alan ve İsrail'de erken seçim çağrısı yapan Schumer'e mektup gönderdi.
Schumer'i "İsrail'in dostu" şeklinde niteleyen Olmert, "Dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerin ve İsrail'in geleneksel destekçilerinin bugün hissettiğini söylerken gösterdiğiniz cesaret için kendim ve İsrail'deki diğer birçok kişi adına size teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Olmert mektubunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisine verilen sorumluluklara "layık olmadığını" kaydetti.
Schumer, 14 Mart'ta Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, İsrail'de seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.
Netanyahu, Schumer'in açıklamasına tepki göstererek İsrail'de seçim yapılıp yapılmamasının "İsrail hükümetinin görevi" olduğunu, seçilmiş lideri değiştirmeye çalışmanın da uygun olmadığını söylemişti.
Son Dakika › Güncel › Ehud Olmert, Schumer'in Netanyahu'yu eleştirmesine destek verdi - Son Dakika
Elazığ'da Ramazan ayında camilerde mukabele geleneği devam ediyor. Hz. Muhammed ve Hz. Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, İmam-ı Azam ve İzzet Paşa ile Saray camilerinde yaşatılıyor. Genç hafızlar ve öğrencilerin de katıldığı mukabele, camii cemaati tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde yakalanan 2 dilenci idari para cezasıyla gönderildi.
Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan bir kişi tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İlgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve kendilerini savunduklarını söyledi. Branco, oyuncularının nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini ve suçlamaların temelsiz olduğunu belirtti.
Hatay'da kurulan İsa Mesih Kilisesi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve usulüne uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hıristiyanlar'ın temel kurallara uygun olan dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda sevgi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Ramazan ayında Şanlıurfa'da binlerce tepsi yemeği, mahalle fırınlarında pişirilerek sofralara sunuluyor. Fırıncılar, yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kayapa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, Kayapa'da çöplük yapılmayacağını söyledi. Bozbey, çöp alanının rehabilite edilerek yeşil bir alan yapılacağını belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?