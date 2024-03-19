Ehud Olmert, Schumer'in Netanyahu'yu eleştirmesine destek verdi

Hatay'da İsa Mesih Kilisesi Vakfı Kuruldu

Hatay'da kurulan İsa Mesih Kilisesi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve usulüne uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hıristiyanlar'ın temel kurallara uygun olan dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda sevgi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.