Ehud Olmert, Schumer'in Netanyahu'yu eleştirmesine destek verdi - Son Dakika
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Ehud Olmert, Schumer'in Netanyahu'yu eleştirmesine destek verdi

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, ABD Senatosu Çoğunluk lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasına destek verdi. Olmert, Schumer'e mektup göndererek teşekkür etti ve Netanyahu'nun sorumluluklara layık olmadığını ifade etti.

19.03.2024 10:01
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, ABD Senatosu Çoğunluk lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasına destek verdi.

Olmert, Netanyahu'yu hedef alan ve İsrail'de erken seçim çağrısı yapan Schumer'e mektup gönderdi.

Schumer'i "İsrail'in dostu" şeklinde niteleyen Olmert, "Dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerin ve İsrail'in geleneksel destekçilerinin bugün hissettiğini söylerken gösterdiğiniz cesaret için kendim ve İsrail'deki diğer birçok kişi adına size teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olmert mektubunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisine verilen sorumluluklara "layık olmadığını" kaydetti.

Schumer, 14 Mart'ta Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, İsrail'de seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, Schumer'in açıklamasına tepki göstererek İsrail'de seçim yapılıp yapılmamasının "İsrail hükümetinin görevi" olduğunu, seçilmiş lideri değiştirmeye çalışmanın da uygun olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

Chuck Schumer, Ehud Olmert, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehud Olmert, Schumer'in Netanyahu'yu eleştirmesine destek verdi - Son Dakika

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