EİT Resmi Açılışı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

EİT Resmi Açılışı Erzurum'da Yapıldı

EİT Resmi Açılışı Erzurum\'da Yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum'un 2025 EİT Turizm Başkenti ilan edildiğini duyurdu.

26.04.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RESMİ AÇILIŞ SEREMONİSİ

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri Resmi açılışı 3 Binlik Buz Hokeyi salonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türk Devlet Teşkilatı Aksakallılar Konsey Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra üye ülkelerden gelen bakan ve misafirler ve Erzurumlular katıldı. EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti'li Selami Altınok, EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan konuştu.

ERZURUM MODEL OLSUN

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Bu akşam bölgesel turizmin sürdürülebilir kalkınmanın ortak kültürel mirasın hikayesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Erzurum'un EİT Turizm Başkenti ilan edilmesini büyük bir gururla resmen kutluyoruz. Bu unvan sadece sembolik bir değer taşımıyor. Erzurum'un sürdürülebilir, kapsayıcı bir destinasyon olarak EİT bölgesinde yükselen potansiyeli temsil ediyor. Turizm sadece ekonomik bir araç değil, barışın diyaloğun ve insani bağların taşıyıcısı olduğuna inanıyoruz. Bölgesel iş birlikleriyle güçlü ortaklıklar kurmayı, insanlarımızın faydalanacağı fırsatlar hedefliyoruz. Erzurum, birlikte neler başarabileceğimizin modeli olsun" dedi.

'EİT KIYMETLİ BİR İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU'

Ekonomik İşbirliği Teşkilatının ortak tarihi, kültürü ve geleceği paylaşan ülkelerin, refah ve dayanışma temelinde bir araya geldiği kıymetli bir iş birliği platform olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan olmak üzere on ülkeden oluşan güçlü bir bölgesel dayanışma yapısıdır. Kuruluşunda yer aldığımız bu teşkilat, bugün geniş bir coğrafyada; ulaşımdan enerjiye, ticaretten eğitime, turizmden kültüre kadar birçok alanda ortak kalkınma hedefiyle çalışmaktadır. Türkiye, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyesi olmanın ötesinde, bugün teşkilatın etkinliğini ve vizyonunu güçlendiren öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Kardeşlik bağlarımızı büyütmek, bölgesel refahı artırmak, milletimizin birikimini bu ortak zemine taşımak için EİT çatısı altında kararlılıkla yol alıyoruz" dedi.

Erzurum'un Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 4'üncü EİT Turizm Bakanları Toplantısı'nda 2025 yılı için EİT Turizm Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu karar, Erzurum'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini bölgesel ve küresel ölçekte daha görünür kılmanın yanı sıra, EİT ülkeleri arasındaki dostluk ve dayanışma ruhuna da önemli bir katkı sunacaktır. İnşallah Erzurum, 2025 yılında, sadece Türkiye'nin değil, bütün EİT coğrafyasının kültürel ve turistik zenginliklerini buluşturan bir merkez olacaktır. Türkiye 2024 itibarıyla 62 milyonu aşan turist sayısı, 61 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biridir. Amacımız bu potansiyeli 12 aya ve tüm ülkeye yaymaktır. 2025 yılında 64 milyar dolara ulaşmasını beklediğimiz turizm gelirimiz, 2028 perspektifinde 100 milyar dolara ulaşacaktır. Erzurum gibi illerimizin bu sürece daha fazla katılımı ve bu şekilde refahını artırması son derece kıymetlidir."

Türkiye'de kış turizmi denildiğinde öne çıkan şehirlerden birisinin Erzurum olduğunu ifade eden Yılmaz, "Palandöken ve Konaklı gibi uluslararası standartlara sahip kayak merkezleriyle Dünya Kupası düzeyinde organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle yalnızca fiziksel koşullarıyla değil, kurumsal kapasite ve organizasyonel yetkinliğiyle de öne çıkmaktadır. Öte yandan Erzurum'un turizm potansiyeli yalnızca kış aylarıyla sınırlı değildir. Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Uzundere Vadisi ve Oltu çevresi gibi eşsiz doğal zenginlikler, yıl boyunca doğa turizmi, açık hava sporları ve alternatif etkinliklere elverişli altyapısıyla çok yönlü bir çekim merkezi oluşturmaktadır. 2024 yılında Erzurum'da geceleme sayısı 700 bine yaklaşmıştır. Yabancı turist sayısındaki artış oranı ise gözle görünür düzeydedir. Özellikle İran, Azerbaycan, Rusya, Almanya ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayıları dikkat çekicidir. Eğitim ve gençlik alanında da Erzurum önemli bir konumda yer almaktadır.

Gastronomi Erzurum'un imajında giderek büyüyen bir rol oynamaktadır. Cağ kebabı, kadayıf dolması ve ayran aşı gibi geleneksel tatların yanı sıra bu lezzetlerin modern sunumlarla farklı kitlelere ulaştırılması yönündeki girişimler de dikkat çekmektedir. Bu çok yönlü gelişim perspektifi, Erzurum'un 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; kalkınmada bütüncül, rekabette güçlü, kültürde özgün ve geleceğe yön veren bir şehir olma hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü göstermektedir. EİT Turizm Başkenti unvanı kapsamında yürütülecek faaliyetler, Erzurum'un küresel ölçekteki görünürlüğünü ve kalkınma ivmesini destekleyecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Destanların Dansı gösterisi yapıldı. Nuh Tufanı ve tarihten günümüze destanlar, zaferler ile kahramanların anlatıldığı gösteri büyük ilgi gördü. Mehter ve semazen gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.

Salih TEKİN/ ERZURUM,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Etkinlik, Erzurum, Ekonomi, Kültür, Güncel, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel EİT Resmi Açılışı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe 111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
Sazlıdere Barajı Açıklaması Sazlıdere Barajı Açıklaması
Trump, Netanyahu’yla arasında geçen ’Gazze’ diyaloğunu anlattı Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Üniversite öğrencilerinin Ankara’daki yürüyüşüne polis müdahale etti 30 kişi gözaltına alındı Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ’da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Konya’da korkutan deprem Konya'da korkutan deprem
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var

22:47
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var
21:43
İran’da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
20:53
Yok böyle maç Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 5 dakikada devirdi
Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi
19:30
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB’den dikkat çeken savunma
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
09:24
İspanya’da El Clasico öncesi kriz Real Madrid antrenmana çıkmadı
İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı
09:15
İBB’ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler Murat Ongun’un eşi de gözaltında
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında
09:13
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
09:10
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi
Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi
09:05
Depremde fiyatları uçurmuşlardı Çadır fırsatçıları şimdi yandı
Depremde fiyatları uçurmuşlardı! Çadır fırsatçıları şimdi yandı
08:58
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti Eski isimler geri dönüyor
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti! Eski isimler geri dönüyor
08:37
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
08:20
Seda Sayan’ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
07:51
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 23:14:20. #7.12#
SON DAKİKA: EİT Resmi Açılışı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.