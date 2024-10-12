Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen bazı kişiler denize girdi.
Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilde keyifli vakit geçirdi.
Ziyaretçilerden bazıları denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı.
İlçede hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.
Son Dakika › Güncel › Ekimde Yaz Havası: Akçakoca'da Denize Girildi - Son Dakika
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