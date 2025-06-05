Ekinci ve Botchorishvili Tiflis'te Buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.
Görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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