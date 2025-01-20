Ekinözü'nde Hayata Direniş

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Kahramanmaraş'ın dağlarında bir ömür

Ekinözü'nde depreme direnen ev, anılarla dolu bir hayat

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Ekinözü ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Muhammet Koyun, yarım asırlık evinde köy hayatını sürdürüyor.

Ekinözü'nde deprem sonrası birçok yapı hasar alırken, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki Muhammet Koyun'un evi gibi köyün eski yapıları ayakta kalmayı başardı.

Köyün en eski yapılarından biri olan ev, yıllara meydan okuyarak büyük depreme karşı sağlam kalmayı başardı.

Koyun, "Evim beni de korudu. Temeli sağlam atılmıştı, bu yüzden ayakta kaldı. İnsan ilişkileri de böyledir; temelinde sevgi ve saygı varsa kolay kolay yıkılmaz" diyerek geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyor.

Eskiden bağ bahçe işleriyle uğraştığını ancak deprem sonrası bu işleri bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Koyun, "Buraların havası bana güç veriyor. Yıllardır bu dağlar benim yoldaşım oldu" dedi.

Ekinözü'nün kırsalında geçen bir ömrü, eskiye özlemle harmanlayan Koyun, sık sık gençlik yıllarına dair anılarını da anlatıyor. Komşuluk ilişkilerinin o dönem daha saygılı ancak sert olduğunu vurgulayan Koyun, "Bizim zamanımızda büyükler konuşunca, küçükler susardı. Herkes haddini bilirdi. Bugünkü nesil bu saygıyı unutmamalı. Bu dağlarda gitmediğim ayak basmadığım yer kalmadı. Şimdi artık yaşlandım pek fazla yürüyemiyorum" ifadelerini kullanıyor.

Depremin köydeki yaşama etkisinin büyük olduğunu ifade eden Koyun, köy halkının hala zorluklarla mücadele ettiğini, ancak dayanışmanın ve yardımlaşmanın da bu süreçte daha fazla önem kazandığını söylüyor.