Eko Şov Ritim Grubu Eskişehir'de Coşturdu

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, verdiği konserle Eskişehirlileri coşturdu. Konseri ilgiyle izleyen kent sakinleri, şarkı ve marşlara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinin oluşturduğu Eko Şov Ritim Grubu, kent halkının beğenisini toplamaya devam ediyor. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve kurulduğu günden bu yana günlük temizlik çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla dikkat çeken Eko Şov Ritim Grubu, son olarak İsmet İnönü-1 Caddesi'nde konser verdi.

Eskişehirspor Marşı'nda coşkulu anlar yaşanırken, vatandaşlar eğlenceli müziklerde dans ederek eğlendi. Konser, alkışlarla sona erdi.