Ekonomik Büyüme Yetmez, Mutluluk İçin Adalet Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ekonomik Büyüme Yetmez, Mutluluk İçin Adalet Şart

16.06.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cangöz, ekonomik büyümenin yeterli olmadığını, adil paylaşım ve demokratik düzenin önemini vurguladı.

(ANKARA)- Eski Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü Coşkun Cangöz, "Ülkelerin kalkınması ve toplumsal refahı için ekonomik büyüme, kişi başına gelirin artması önemli. Ancak, mutlu olmak için bu yeterli değil. Gelirin adil paylaşımı, sağlıklı bir yaşam beklentimizin olması, kararlarımızı özgürce verebileceğimiz demokratik bir toplumsal düzenin varlığı ve hukukun üstünlüğü mutluluğun asıl anahtarı" ifadelerini kullandı.

Eski Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü Coşkun Cangöz, Medium'da Türkiye'nin son 19 çeyrek üst üste büyüme başarısı göstermesine rağmen toplumdaki mutsuzluğun giderek artmasına dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

Ülke olarak, son 10 yılın en yüksek kişi başına düşen milli gelirine sahip olunmasına rağmen bu durumun vatandaşları memnun etmediğini belirten Cangöz, geçen aylarda yayımlanan "Dünya Mutluluk Raporu 2025" raporuna, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne ve Demokrasi Endeksi'nin de mutluluk üzerindeki etkisine değindi.

Coşkun Cangöz'ün yazısından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya Mutluluk Raporuna göre ihtiyaç duyduğumuzda ya da başımız dara düştüğünde bize elini uzatacak, destek olacak birilerinin olması mutluluk durumu üzerinde neredeyse gelir seviyesi kadar önemli. Sosyal dayanışma Türkiye'de diğer ülkelere göre daha belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bir ölçüde sosyal bağların nispeten güçlü olduğu Türkiye'de bireylerin hayatlarıyla ilgili kararlarını seçme özgürlüğünün mutluluk skoru üzerine etkisi ise daha düşük görünüyor.

Küresel mutluluk sıralamasında alt ve üst sıralarda yer alan ülkelerin World Justice Project (WJP) tarafından yayınlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksinde ve Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yayınlanan Demokrasi Endeksinde hemen hemen aynı sıralarda yer almaları tesadüf değil.

Nitekim, OECD ülkeleri 142 ülke arasında en yüksek hukukun üstünlüğü skorlarını elde ederken, Türkiye yine Dünya Mutluluk Raporunda olduğu gibi diğer ülkelerden önemli ölçüde ayrışıyor. WJP'nin 2024 yılı değerlendirmesine göre Türkiye, 0,42 puanla 117'nci sırada yer alıyor. Bu sıralama ile Türkiye hukukun üstünlüğü bakımından Honduras, Angola, Nijer ve Rusya Federasyonu gibi ülkelerin hemen altında yer alıyor.

EUI'nin küresel demokrasi seviyelerini ölçmek için oluşturduğu ve her yıl yayımlanan Demokrasi Endeksi ise 165 bağımsız devlet ve iki bölgenin (Filistin toprakları ve Hong Kong) demokrasi düzeylerini değerlendiriyor. Endeks, bir ülkenin demokratik statüsünü seçim süreci ve çoğulculuk; sivil özgürlükler; hükümetin işleyişi; siyasi katılımcılık; ve toplumun demokratik değerlere ve normlara bağlılığını gösteren siyasi kültür başlıkları altında 60 gösterge esas alınarak hesaplanıyor. Bu veriler ışığında ülkeler tam demokrasi, kusurlu demokrasi, hibrit rejimler ya da otoriter rejimler olarak dört ana başlık altında değerlendiriliyor.

Türkiye, demokrasi endeksinde de mutluluk endeksindeki görünümü çiziyor. Bu bağlamda 4,26 puanla 103. sıradaki Türkiye 4,0 puan barajının altındaki otoriter rejimler kategorisinin hemen üstünde yer alıyor. Türkiye'nin altında sadece Fildişi Sahili, Nijerya ve Angola bulunuyor. Türkiye'nin üstünde ise sırasıyla Bolivya, Sierra Leone ve Benin var.

Özetle ülkelerin kalkınması ve toplumsal refahı için ekonomik büyüme, kişi başına gelirin artması önemli. Ancak, mutlu olmak için bu yeterli değil. Gelirin adil paylaşımı, başımız dara düştüğünde birilerinin yardımımıza koşması ve bizim de kendi yakınlarımıza yardım edebiliyor olmamız, sağlıklı bir yaşam beklentimizin olması ve elbette kendimizi ifade edebileceğimiz, kararlarımızı özgürce verebileceğimiz demokratik bir toplumsal düzenin varlığı ve hukukun üstünlüğü mutluluğun asıl anahtarı."

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomik Büyüme Yetmez, Mutluluk İçin Adalet Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

15:32
Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
15:22
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran’ı boşaltın
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın
14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
21:45
Trabzon’da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
21:39
Hakan Çalhanoğlu’nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: “İnşallah bir gün’’
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: "İnşallah bir gün''
21:20
Fenerbahçe yeni ’’wonderkid’ini Rusya’da buldu: Matvey Kislyak
Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak
20:53
Denizli’de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Denizli'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
20:51
Bayern Münih Auckland’a acımadı Tam bir deste gol
Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol
20:30
Ole Gunnar Solskjaer’den transfer telefonu: Beşiktaş’a transfer ol
Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol
20:17
Galatasaray’a müjde Barcelona’dan bonservissiz transfer
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
20:05
Balıkesir’de tarım arazisinde yangın Alevlere müdahale devam ediyor
Balıkesir'de tarım arazisinde yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 15:51:20. #7.13#
SON DAKİKA: Ekonomik Büyüme Yetmez, Mutluluk İçin Adalet Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.