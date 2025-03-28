Ekonomist Evren Zelyut Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Ekonomist Evren Devrim Zelyut, geçirdiği beyin kanaması sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti.

43 yaşındaki ekonomist Evren Devrim Zelyut, dün gece geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Gazeteci yazar Rıza Zelyut'un oğlu Evren Zelyut'a 3 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Zelyut, uzun süredir tedavi görüyordu.

Evren Devrim Zelyut kimdir?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.'ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Arıkanlı Holding'e transfer oldu ve burada yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım'ı kurdu.