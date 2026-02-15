Ekran Turizmi: Seyahat Motivasyonu Artıyor

"Ekran turizmi" olarak nitelendirilen, dünyanın bir ucunda izlediği dizi veya filmleri kendi gözleriyle görme arzusu insanların seyahat etme motivasyonunun bir parçasını oluşturuyor."

Dijital yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla beyaz perdeye ilgi azalmaya başlasa da insanların "ben de orada olmalıyım" arzusu hiç değişmedi.

Avusturya'nın Alpleri'nin manzara görüntüleriyle bilinen, 1965 yapımı "The Sound of Music" filmiyle, Salzburg kenti binlerce insanın tatil durağı oldu.

Şehrin ziyaretçi bürosu, filmin üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen, her yıl yaklaşık 300 bin kişinin filmin çekildiği yerleri ziyaret ettiğini açıkladı.

Henüz dijital yayınların var olmadığı ve sosyal medya platformlarının insanların cebinde taşınmadığı bir dönemde, "The Sound of Music"i, Peter Jackson'ın The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisi izledi.

Bir neslin bilim kurguya bakışını değiştiren film ile Yeni Zelanda'nın doğal güzelliklerine ilgi yoğunlaştı, milyonlarca kişi ülkeyi ziyaret etti.

İzleyiciler dizi ve film yapımlarının üzerinden yıllar geçse de Game of Thrones ile Hırvatistan'a, Kuzey İrlanda'ya, Harry Potter ile İngiltere'ye rağbet göstermeye devam ediyor.

Outlander dizisiyle İskoçya'nın tarihi yerlerine, Emily in Paris dizisiyle Paris'e ve modaya, The White Lotus dizisi ile Sicilya ve Hawaii'deki otellere rezervasyonların arttığı gözlemlendi.

Leonardo DiCaprio'nun rol aldığı "The Beach" filmi sonrası Tayland'da "Maya Bay" dünya çapında bir turistik ikon oldu. Ancak ekranın, turizme ve kültüre katkı sağlamasının yanı sıra olumsuz etkileri de görüldü.

2000 sonrası Maya Bay'a yıllık milyonlarca ziyaretçi geldi. Aşırı turizmden dolayı bölge 2018'de kapatıldı, sonra sınırlı giriş kotasıyla yeniden açıldı.???

"Film, televizyonun ve turizmin birçok ortak noktası var."

Birleşik Krallık'ın turizm tanıtım ajansı VisitBritain Sözcüsü, AA 'ya yazılı açıklama yaptı.

Ekran turizminin hızla büyüyen bir eğilim olduğunu belirten sözcü, film, televizyon ve turizmin birçok ortak noktası olduğunu, üçünün de insanları bir araya getirdiğini, onları yeni yerlere, deneyimlere ve maceralara taşıyabildiğini aktardı.

Sözcü, "Araştırmalarımız, potansiyel uluslararası 10 ziyaretçinin 9'unun ekranda gördüğü yerleri ziyaret etmeye istekli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle duygusal bağ kurmuş bir pazara hitap ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın, Bridgerton dizisi ve Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) filmi gibi ünlü kostümlü dramaları üretme konusunda önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden sözcü, şunları kaydetti:

"Bridgerton dizisi yayınlandığında, çekimlerinin yapıldığı Kuzey Yorkshire'daki Castle Howard'un internet sitesine 18-24 yaş aralığındaki ziyaretçi sayısının yüzde 3 bin 400 arttığı bildirildi. Yine benzer şekilde, Downton Abbey dizisinin çekim yaptığı yerlerde, dizinin yayınlanmaya başlamasından bu yana, tüketici harcamalarında 172 milyon sterlinlik gelir oluştu."

Sözcü, ziyaretçilerin sadece kostümlü dramaların çekildiği yerlere değil, diğer dizi ve filmlerin çekildiği yerlere de rağbet gösterdiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Peaky Blinders dizisinin yayınlandığı ilk dönem (2013-2018) Birmingham'ın ziyaretçi sayısı yüzde 26 arttı. (Seyahat rezervasyon platformu) Expedia, 'The Traitors' dizisinin ikinci sezonunun ardından İskoçya yaylalarına ilginin, iki yıl önce aynı tarihte bölgeyle ilgili yapılan aramalara kıyasla yüzde 190 arttığını bildirdi. Netflix araştırmaları da 'The Crown'un her yeni sezonu yayınlandığında çekim mekanlarına yapılan küresel uçuş aramalarının Skyscanner'da yüzde 53'e yükseldiğini gösterdi."

Harry Potter serisinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, pek çok turistin İngiltere'yi ziyaret etmesinde ilham kaynağı olduğunu belirten sözcü, "Turizm, Birleşik Krallık'a yıllık 147 milyar sterlinlik bir gelir sağlayan ve her 15 işten birini destekleyen en büyük ve en değerli sektörlerimizden biridir. Ekran turizmi, insanların bir sonraki seyahatleri için destinasyon seçme biçimini dönüştürüyor, araştırmalarımız, potansiyel uluslararası ziyaretçilerin 10'da 9'undan fazlasının Birleşik Krallık tatilleri sırasında ekranda gördükleri yerleri ziyaret etmek istediğini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

"Gitme nedeniniz bazen içsel değil, dışsal olabilir"

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi İşletme Okulundan, turist davranışları, destinasyon imajı ve sürdürülebilir turizm politikaları üzerine çalışmalar yapan Dr. Elizabeth Agyeiwaah da AA muhabirine insanların seyahat etmesinin birçok ihtiyaçtan kaynaklandığını dile getirerek, "İçinizde bir ihtiyaç vardır, seyahatin bunu karşılayacağını düşünürsünüz ama gitme nedeniniz veya motivasyonunuz her zaman içsel değildir. Bazen dışsal da olabilir." dedi.

Bazı mekanların insanları kendine çekebildiğini ve bunun "çekim faktörü" olarak adlandırıldığını kaydeden Agyeiwaah, bu durumda seyahat nedeninin "itici" bir faktör olduğuna işaret etti.

Agyeiwaah, çekim faktörünün filmlerle daha da açığa çıktığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Özellikle Japon animesi üzerine yaptığımız çalışmada, Hong Kong ve milenyum kuşağının neden Japonya'yı ziyaret ettiklerini inceliyorduk. Birçoğu bu filmleri izliyor ve filmlerde bahsedilen yerleri görmek için Japonya'yı ziyaret etmek istiyor. Bu filmleri izledikçe ilgileri artıyor."

Bir ülkenin ya da bir şehrin filmler aracılığıyla kültürünü pazarlayarak çok şey kazanabildiğini anlatan Agyeiwaah, bunun popüler kültürün bir parçası olduğunu vurguladı.

Agyeiwaah, bunun aynı zamanda "yumuşak güç" olduğunu, çocukluğunda Çin yapımı, "Batı'ya Yolculuk" adlı filmi izlediğini ve bu sayede Çin'i ziyaret etme isteğinin doğduğunu kaydederek, "Filmler aracılığıyla, 80'lerde biraz Çince öğrendik, biraz Çince konuşabiliyorduk. Hiç Çin'e gitmemiştik ama filmler sayesinde öğrenmiştik. Asya'da kalmayı daha çok istiyordum." diye konuştu.

Film ve dizilerin bir kültürel araç olduğunun, sadece ekran turizmi denilince akla ekonomik katkıların gelmemesi gerektiğinin altını çizen Agyeiwaah, "Bir film izlemek, başlı başına o destinasyonun insanları kendine çekmesinin yollarından biri olabilir, çünkü film o yer hakkında olumlu bir imaj yaratır. Ayrıca bir pazarlama aracıdır." dedi.