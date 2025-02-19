Ekrem İmamoğlu Akom'dan İstanbul Hakkında Son Durumu Aktardı

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbuL'da soğuk ve yağışlı hava nedeniyle alarm durumuna geçen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon'dan (AKOM) açıklama yaptı. İstanbul'da son durumu anlatan İmamoğlu "11 bin 916 personelimiz ve 3 bin 370 aracımız, vinçlerimiz ve diğer iş makinalarımızla gece boyu ve dört gün boyunca nöbette olacağız. İnsanlarımızın güvenli şekilde bugünleri geçirmesi için. Biz ne yaparsak yapalım, diğer kamu kurum ve kuruluşları ne yaparsa yapsınlar temelde sorunun kesin çözümü elbette vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları trafiğe çıkma konusunda hassas olmaları, mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu taşımayı kullanmaları ve bu çabalarıyla gösterecekleri bu sürece dair yoğun ilgi ve katılım yolların boş olmasını ve oralarda da bizim tedbir alacak olan araçlarımızın hem güvenli hem de etkin çalışmalarına fırsat tanıyacak" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'dan İstanbullulara son durum hakkında bilgi verdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hep beraber bir çalışmanın içerisinde yoğun bir günü yaşıyoruz"

"Sibirya soğu diye tariflenerek yoğun kar yağışının da İstanbul'la buluşmasının da tahmin edilen bir sürecine İstanbul girdi. Bugün Özellikle biraz daha beklenenden erken saatte başlayan kar yağışları açıkçası gün içerisinde farklı tedbirlerin alınmasına vesile oldu. Şu anda İstanbul'da okullar yarın itibariyle tatil edildi valilik tarafından. Yarın tatil edilmesiyle birlikte aynı zamanda tabii gün içerisinde mesaiyle ilgili de farklı uygulamalar anonsu yapıldı. Bunun İstanbul'umuz için en azından tedbir anlamında doğru bir tedbir olduğunu görüyoruz. Teşekkür ederiz ilgililerin bu takdir ve kararlarına. Yarın okullar tatil. Muhtemelen yarın da cuma günkü hava durumuna ve akışına bakılarak ona göre kararlar cuma günü içinde alınabilecektir diye düşünüyoruz. AKOM Afet Koordinasyon Merkezimiz bugün kış şartlarıyla mücadele ortamında sadece İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kurum ve kuruluşları değil aynı zamanda farklı kurum ve kuruluşların da bir arada ortak akılla sürece müdahale ettikleri merkez. Bu yönüyle hem yolları hem İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İCA yani üçüncü köprü işletmesi, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün hep beraber bir çalışmanın içerisinde yoğun bir günü yaşıyoruz.

"TEM'in Kuzeyinde 20 – 40 santim aralığında kar bekleniyor hafta sonu"

Tabii dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de işletmeleriyle beraber etkin bir iş birliği. Buna inanıyoruz ki İstanbul'umuzda bu kar dönemini en hafif şekliyle geçirecektir. Bahsettiğim gibi kar kalınlığının oldukça İstanbul'da alışık olmadığımız, son yıllarda pek görmediğimiz kalınlığın üzerine çıkacağı düşünülüyor. Bu manada TEM'in Kuzeyinde 20 – 40 santim aralığında kar bekleniyor hafta sonu. En etkin kar yağışının da şu anki tahminlere göre cuma günü öğleden sonra ve cumartesi içine alacak şekilde devam etmesi yine tahminler arasında. Kış şartlarıyla mücadele kapsamında bugün burada bulunan bütün yönetici ve çalışma arkadaşlarımın sunduğu raporla beraber sorumluluk ağımız olan 4 bin 140 kilometrelik sorumluluk ağımızda 11 bin 916 personelimiz görev başında olacak. Araç ve iş makinesi sayımız 3 bin 375 adet olacak Yeterince güçlü bir tuz stoğumuz vardır. Aynı zamanda solüsyon kullanılacak sahalar içinde solüsyon stoğumuzda yeterince vardır. Yine köy yolları için özel anlaşmayla kar küreme aparatlarıyla çalışacak olan 170 adet traktörün de belli sınırların dışında destek olacak bir biçimde görevinin başında. 53 adet vinç ve kurtarıcımız var. Yine metrobüs güzergahında da 44 araç ve iş makinesi görev yapıyor olacak.

"Herhangi bir yol İstanbul'da yok"

Kar küreme ve tuzlama işlemleri etkin bir biçimde sürüyor. Zira şu anda erken başlayan mesai bitimiyle birlikte ya da özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılan araçların yarattığı bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk aslında bugün normal gündelik yoğunluğunun daha erken başlamasıyla beraber bu saatlere de biraz daha yoğun bir biçimde yığılmış durumda. Ama şu an itibariyle sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok karın engellediği bir ulaşım süreci yok. Bütün yollar açık bütün yoğun yağışın hatlarda ring şeklinde küreme ve diğer işlemleri yapan araçlarımız görevlerinin başında. Tabii bugün yine evsizler bizim için önemli. Evsizlere kış hizmetini arkadaşlarım etkin bir biçimde yapıyor ve tesislerimiz başta olmak üzere bir kısım anlaşmalı otellerde, evsiz hemşerilerimizi misafir ediyoruz. Aynı zamanda gündelik ihtiyaçlarının sağlanması, ihtiyaç olan dostlarımıza da kıyafet ve bunun gibi ihtiyaç kalemleriyle ilgili destek sunulması sadece barınma değil, sağlık taramasından yeme içmeye varıncaya kadar, ilaca varıncaya kadar, hatta buralarda ailesine teslim ya da memleketine gönderilme işlemleri de etkin bir biçimde sürdürülüyor. Halihazırda 359 erkek 87'si kadın olmak üzere 446 hemşerimizi buralarda misafir etmekteyiz. Sokak hayvanları yine bu tür hava koşullarında önemli. Tabii bugün ilk günü olduğu için çok fazla bir ihtiyaç olmayabilir. Sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük iki ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Ama özellikle şu andan sonra yarın cuma, cumartesi, pazar günlerinde daha etkin sahada başta tabii hayvan sever vatandaşlarımızın da iş birliğiyle sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçları giderileceği noktasında vatandaşlarımızı bilgilendirmek isterim.

"Kumanya ve mobil malzeme dağıtımlarımız da sürecek"

Kumanya ve mobil malzeme dağıtımlarımız da sürecek. Özellikle kritik noktalara dağılan araçlarımızda sıcak içecek çorba, kek su gibi yiyecek, içecek imkanlarımız vatandaşlarımızla buluşuyor olacak. Özellikle yoğun yolcu kapasitesine ulaşan noktalarda da başta metrolar olmak üzere yine vatandaşlarımıza ısınma noktalarında birtakım servisler yapılacak, çay ikramlarıyla orada kaldıkları süre içerisinde konforlarına katkı sunma gayreti içerisinde olacak arkadaşlarımız. Bazı noktalarda eğer olası uzun süreli kritik trafik sıkışıklıkları yaşandığı anlarda da mobil tuvaletlerle buraları destekleyeceğiz. Toplu ulaşımla ilgili de gece geç saatlerde insanların araçlarını alamadığı hallere dönük tedbir almakla ilgili de saat ikiye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek yine metro İstanbul ek seferler koyacak. İhtiyaç halinde de az önce ifade ettiğim noktaları da İETT ve şehir hatları katkı sunacak. Tabii şu anda bugün sert rüzgarlardan dolayı şehir hatlarıyla ilgili boğaz trafiğinde iptaller olmuştur. Bu da yine kamuoyunda hemşehrilerimizi anlık bilgilerle aktarımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii havalimanında birtakım azaltma tedbirleri yapıldı tarafımıza bildirildi. Aynı şeyin İstanbul Havalimanı hem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapıldı. Dediğim gibi sadece okulların yarın tatil edilmesi değil aynı zamanda kamu kurumlarında görev yapan engelli ve sekiz yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ile hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmesi bütün tedbirlerin güçlü bir biçimde alınmasına işaret. Burada bulunan meteoroloji uzmanlarımızın da bizleri bugünden itibaren uyardıklarını hatırlatalım. Bu uyarılara istinaden vatandaşlarımıza bütün uyarılarımızı yaptık. Umuyorum bu akşam trafik yoğunluğu bir iki saate kadar oldukça azalacaktır ve o azalmayla birlikte insanlarımız eminim ki güvenli bir biçimde evlerine ulaşacaklardır.

"Gece boyu ve dört gün boyunca nöbette olacağız"

Biz de bahsettiğim 11 bin 916 personelimiz ve 3 bin 370 aracımız, vinçlerimiz ve diğer iş makinalarımızla gece boyu ve dört gün boyunca nöbette olacağız. İnsanlarımızın güvenli şekilde bugünleri geçirmesi için. Biz ne yaparsak yapalım, diğer kamu kurum ve kuruluşları ne yaparsa yapsınlar temelde sorunun kesin çözümü elbette vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları trafiğe çıkma konusunda hassas olmaları, mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu taşımayı kullanmaları ve bu çabalarıyla gösterecekleri bu sürece dair yoğun ilgi ve katılım yolların boş olmasını ve oralarda da bizim tedbir alacak olan araçlarımızın hem güvenli hem de etkin çalışmalarına fırsat tanıyacak. Tüm bu kapsam da vatandaşlarımızın özellikle son beş yıldır bizleri etkin şekilde eşlik etmesinden yüksek memnuniyet duymaktayım. Tekrar bu dönemde de vatandaşlarımızın kar günlerinde eminim ki biraz açık alanlarda karla buluşacaklar. Çocuklar ve asla içindeki çocuk ruhunu kaybetmeyen bütün yurttaşlarımız karla güzel vakit geçirecekler. Elbette bolca kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Okula gitmeyecek olan çocuklarımıza ve tabii ki herkese sağlıklı bir dört gün diliyorum kimsenin ayağına taş değmesin herkesi Allah korusun. Umuyorum gün içerisinde ve yarınlarda da hep iyi haberlerle sadece karın mevsim gereği İstanbul'umuza bereket getirdiği ve de su ihtiyacı yönüyle o bereketiyle dolduğu bir dönemi hep birlikte yaşarız. Bütün İstanbullulara hem iyi yolculuklar hem iyi istirahatler hem de dikkatle dolu güzel bir gece diliyorum"