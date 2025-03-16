Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da Yoğun İlgiyle Karşılandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da düzenlediği etkinlikte büyük bir kalabalıkla buluştu. Partililerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, İmamoğlu'nun verdiği umut dolu mesajlar dikkat çekti.

16.03.2025 17:33  Güncelleme: 17:51
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Diyarbakır'da yoğun ilgiyle karşılandı.

Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı seçim çalışmaları kapsamında, bugün Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki buluşmaya, Diyarbakır'ın yanı sıra Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Batman, Bingöl, Mardin, Muş, Siirt ve Şanlıurfa'dan çok sayıda partili katıldı. Sabah saatlerinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi önünde bir araya gelen partililer, İmamoğlu'nun gelişini halaylarla kutladı.

Programın yapıldığı salona gelen İmamoğlu, alkışlarla karşılandı. Salonda Kürtçe ve Türkçe sloganlar atıldı. Konuşması sık sık tezahüratlarla  kesilen İmamoğlu, bir saati aşkın süren konuşmasının sonunda salondakilerin Nevruz Bayramı'nı "Newroz piroz be" diyerek kutladı ve sahnede bir süre halay çekti.

'İmamoğlu, halka büyük umut veriyor'

İmamoğlu'nu dinlemek için Diyarbakır'a gelen Adıyaman'ın eski Gölbaşı Belediye Başkanı Sait Özer, İmamoğlu'nun halka umut verdiğini ifade ederek, "Türkiye'deki gelişmelerin daha güzel olması, demokrasinin kurulması konusunda, halkın bilinçlenmesi, demokrasiyi isteyen bir yönetimin gelmesi gerekiyor. İmamoğlu, halka büyük umut veriyor. Konuşması çok güzeldi. İnşallah bu düşündüklerini yerine getirecek. Bütün Türkiye kardeş olacak" dedi.

'Bu ülkeyi daha güzel yerlere getirecek'

Murat Karakaş da programın çok güzel geçtiğini ve İmamoğlu'nun konuşmasını anlamlı bulduğunu belirterek, "Konuşması nedeniyle kendisini tebrik ediyorum. Çok haklı bir konuşma yaptı. Bu ülkeyi daha güzel yerlere getirecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun çok önemli mesajlar verdiğini söyleyen Ali Ateş de "Türkiye'nin kurtuluşu için son çare Ekrem İmamoğlu'dur" şeklinde konuştu.

Muş'un Malazgirt ilçesinden gelen Barış Bülbül ise "İmamoğlu'nun sözlerini çok anlamlı buldum. Her şey çok güzel olacak. İnşallah kazanacak" dedi.

'Barış ortamını sağlayacağına inanıyoruz'

Bingöl'den geldiğini belirten Servet Kayıt, CHP'nin 23 Mart'ta yapacağı ön seçimlere katılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'da verdiği mesaj bölge açısından çok olumlu mesajlardır. Birleştirici mesajlardan dolayı kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkeyi daha iyi bir noktaya götüreceğine, barış ortamını sağlayacağına inanıyoruz ve kendisine inanıyorum. Bölge halkı olarak her zaman yanında olup, desteğimizi vereceğiz."

'Nevruz ve Halepçe katliamından bahsetmesi çok önemliydi'

Kemal Kaplan, İmamoğlu'nun verdiği kardeşlik mesajı önemli olduğunu dile getirerek, "Konuşmasını çok etkili buldum. Nevruz ve Halepçe katliamından bahsetmesi çok önemliydi. Kardeşlik mesajı çok anlamlıydı. Çok etkili bir cumhurbaşkanı adayı olabilir" diye konuştu.

'Onu destekliyoruz, yayındayız'

Mardin'den gelen Tuğba Güneş "Bu bozuk düzeni Ekrem İmamoğlu düzeltecek. Onu destekliyoruz, yanındayız. Ölüme kadar da onun yanında olacağız. Ölürsek de kalırsak da beraberiz. Bu kutlu yolda Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

'Kürtler olarak sonuna kadar destek vereceğiz'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiğini söyleyen Lütfi Çayır, İmamoğlu'na destek olacaklarını belirterek, "Sonuna kadar destekleyeceğiz. Sevdiğimiz bir insan. Halkın çocuğu. Doğu ve Güneydoğu insanları için barışı sağlayacak tek isimdir. Kürtler olarak sonuna kadar destek vereceğiz" dedi.

Hasan Özkan ise "Sarı öküzü yedirtmeyeceğiz" sözleriyle İmamoğlu'na desteğini dile getirdi.

Sur ilçesinde yurttaşlar bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki programının ardından Sur ilçesini ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi. Tarihi Ulu Cami önünde yurttaşlarla bir süre sohbet eden İmamoğlu'na, kara kalemle çizilen portresi hediye edildi.

Diyarbakır'daki temaslarının ardından İmamoğlu, Erzincan'a hareket etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika

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