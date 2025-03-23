Ekrem İmamoğlu Hakkında Tutuklama Talebi

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesine karar verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun "suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma" suçları kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Başsavcılık ayrıca, Ekrem İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiklerini açıkladı.