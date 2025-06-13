Ekrem İmamoğlu İçin Bayburt'ta Miting Düzenleniyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu İçin Bayburt'ta Miting Düzenleniyor

13.06.2025 16:45  Güncelleme: 17:32
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle Bayburt'ta düzenlenecek mitingde, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına da dikkat çekilecek. Miting, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla yapılacak.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(BAYBURT) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, yarın Bayburt'ta yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Asu Kaya, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, "Bu mitinglerimiz halkın erken seçim talebini dile getirdiğimiz mitingler, aynı zamanda da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Silivri zindanlarında tutuklu olan Ekrem başkanımıza özgürlük talebini yinelediğimiz, milletin iradesine sahip çıktığımız mitinglerdir" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin onuncu adresi Bayburt oldu. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 13.30'da Genç Osman Stadı önünde düzenlenecek miting için Bayburt'ta hazırlıklar başladı. CHP'li milletvekilleri de saha çalışmaları için mitigden 2-3 gün önce Bayburt'a geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Asu Kaya, Bayburtluların sorunlarını dinledi. Kaya, miting öncesinde şunları kaydetti:

"Biz bugün genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle Bayburt'tayız ve 10. mitingimiz. Bayburt'ta esnafı geziyoruz. Bayburt'ta da aynı Yozgat gibi yarınki mitingimize ve CHP'ye ilgi var. Bunu kadınından, gencinden, yaşlısından, emeklisinden hepsinden duyuyoruz ve Bayburt'tan da aslında Türkiye'nin diğer 80 vilayetinde yurttaşlarımızdan gelen aynı sesi duyuyoruz. Burada yurttaşlarımız 'geçinemiyoruz' diyorlar, gençler 'işsiziz' diyorlar, emekliler 'maaşımız yetmiyor, iki kişiyiz İstanbul'dan emekli olduk ama kira parasını ödeyemeyeceğimiz için Bayburt'ta bile ev kiralayamadık ve köye göç ettik' diyorlar. Dolmuş şoförleri 'bir litre benzin 50 liraya dayandıysa bundan başka diyecek bir şey var mıdır' diyor.

Bu mitinglerimiz halkın erken seçim talebini dile getirdiğimiz mitingler, aynı zamanda da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Silivri zindanlarında tutuklu olan Ekrem başkanımıza özgürlük talebini yenilediğimiz, milletin iradesine sahip çıktığımız mitinglerimiz bunlar. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu tutuklu aynı zamanda da birçok İBB bürokratı, liyakatlı kadın bürokratlar tutuklu. Adana Seyhan kadın belediye Başkanımız, Oya Başkanımız tutuklu. Geçtiğimiz günlerde tutuklu bürokratlarımızdan Elif İpek Atayman'ın avukatının dahi bilgisi olmadan ansızın Afyon'a sevk edildi. Ben Silivri'de ziyaret etmiştim Elif hanımı şimdi de bir an evvel ziyaret etmeye gideceğim. Saatlerce gezdirildi, elleri kelepçeli şekilde. Bir an evvel kadın bürokrat ve belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanmalılar."

"AKP iktidarı Bayburt'ta hiçbir şey yapmıyor"

Kira, alkol ve sigarası olmamasına rağmen geçinemediğini söyleyen bir vatandaş, "Eşim Almanya'dan emekli 3 tane çocuk okutuyoruz, ben çalışıyorum, eşim çalışıyor ama geçinemiyoruz" dedi. Vatandaş, Bayburt'ta hiçbir şeyin değişmediğini de dile getirdi.

Bir başka vatandaş ekonominin durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Ekonomi yok. Benim 3 tane çocuğum var. Büyük oğlum 34 yaşında, kızım 32 yaşında, küçük oğlum 30 yaşında. 2 tanesi üniversite mezunu, 1'i lise mezunu evde oturuyorlar. Ben devlet memuruyum, emekli olamıyorum 37 senedir çalışıyorum. Sabahları çocuklara 100'er lira harçlık veriyorum.

Bir diğer vatandaş ise şehirden birçok arkadaşının göç ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Telefonumdaki numaralara bakıyorum, göç etmiş arkadaşlarım buradaki arkadaşlarımdan fazla. Buranın en büyük sorunu işsizlik. AKP iktidarı Bayburt'ta hiçbir şey yapmıyor, şu an hiç yoklar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu İçin Bayburt'ta Miting Düzenleniyor - Son Dakika

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