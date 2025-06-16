Ekrem İmamoğlu İkinci Duruşmasında Mahkeme Karşısında

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL/SİLİVRİ)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle bugün ikinci kez Silivri'de hakim karşısında. Mütalaa verilmesi beklenen duruşmaya girişte ise izdiham yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "Tehdit", "Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no'lu salonda gerçekleştiriliyor. Salona girişte izdiham yaşandı. İzleyicilerin bir kısmı salona alınmadı. Hakkında 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenen İmamoğlu, jandarma eşliğinde salona getirildi. İmamoğlu, alkışlarla karşılandı "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Cumhurbaşkanım hoş geldin" "Her şey çok güzel olacak" ve "Kurtuluş yok tek başına" sloganları atıldı. Bugünkü duruşmada mütalaa verilmesi bekleniyor.

Özgür Özel, Dilek İmamoğlu da duruşmayı takip ediyor

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Imamoğlu'nun eşi Dr. Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Ahmet Özer'in kızı Avukat Seraf Özer ve birçok siyasi takip ediyor.