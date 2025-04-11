Ekrem İmamoğlu, Mahkemede Savunma Yaptı

(ANKARA)- Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısındaki görüntüsünün çizimini paylaşarak, "Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum andan itibaren, şehri yönetirken, kanala, yalana, talana ve aynı zamanda ranta ve millet aleyhine olan her hususa karşı durduğum için bugün buradayım" dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bugün mahkeme karşısına çıktı.

İfade vermesinin ardından İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından bugün hakim karşısındaki görüntüsünün çiziminin yer aldığı bir resim paylaşıldı. İmamoğlu'nun bugün yaptığı savunmanın linkinin de yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum andan itibaren, şehri yönetirken, kanala, yalana, talana ve aynı zamanda ranta ve millet aleyhine olan her hususa karşı durduğum için bugün buradayım. Bugünkü mahkemede yaptığım savunmamı milletim okusun;

https://www.ekremimamoglu.com/konusmalarim/milletin-geleceginin-teminati-olacagim/ "