Ekrem İmamoğlu'ndan 'Millet Yine Kazanacak' Mesajı

(İSTANBUL)- Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, "Millet yine kazanacak" diyerek sosyal medya hesabından kendi mahkeme fotoğrafını, eski Başbakanlar Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes ile Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın sanık kürsüsünden savunma yaptığı fotoğraflarla birlikte paylaştı. İmamoğlu "Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar. Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü. Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı. Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var. Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür." dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bugün mahkeme karşısına çıktı.

İfade vermesinin ardından İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından eski Başbakanlar Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes ile Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın sanık kürsüsünden savunma yaptığı fotoğrafla İmamoğlu'nun fotoğrafı birlikte paylaşıldı ve yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar. Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü. Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı. Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var. Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür."