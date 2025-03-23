Ekrem İmamoğlu'nun Sorgusu Sona Erdi

Haber: Edda Sönmez

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tutuklanması istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu sona erdi.

İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararını, diğer kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından açıklayacağı öğrenildi.

İmamoğlu, iki ayrı soruşturmada, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçları ile "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan ifade verdi.