Ekrem İmamoğlu'nun Terörle İlgili İddialara Yanıtı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Terörle İlgili İddialara Yanıtı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit iddialarına karşı duruşmada savunma yaptı. İmamoğlu, kendisini terörle yan yana getirenlere sert sözlerle yanıt verdi ve yargı sürecinden kaygı duyduğunu ifade etti.

11.04.2025 13:04  Güncelleme: 14:35
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Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit ederek hedef gösterdiği iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin salonunda yapılan duruşmada İmamoğlu, "Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Bana bakan Türk bayrağını, Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Terörle beni yan yana getiren haddini bilecek. Bu iddianameyi yazan, kötü niyetle yazmıştır. Bana kim kötülük yaparsa yapsın, evlatlarının teminatı olacağım" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifade için Ankara'dan İstanbul'a götürüldüğü gün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kadıköy'de bir panele katılmıştı. İmamoğlu hakkında burada yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik sözleri nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki mahkeme salonu yerine Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda gerçekleştirildi.

Duruşmayı çok sayıda CHP yöneticisi ile İmamoğlu ailesi de izledi. Duruşma binasına gazetecilerin telefonları alınmadı. Savunma yapan İmamoğlu, şunları dile getirdi:

"'Niçin buradayım' diye soruyorum kendime ve cevap bulmakta zorlanıyorum. Ergenekon safsata davasını da burada 10-15 kez takip ettim. Yürütülen süreçten kaygı duyuyorum, üzülüyorum. Paneldeki konuşmamdaki duygumun beni Silivri'ye taşıması kaygımı güçlendirdi. Birisinin 'aşkım İstanbul' dediği, 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul'da 3 kere seçim kazanmış biri olduğu için buradayım. Bunun için size ifade veriyorum. 86 milyonun huzurunda bir sonraki seçimin cumhurbaşkanı adayı olarak buradayım. İBB Başkanı olduğum andan itibaren Kanal'a, talana, yalana karşı olduğum için buradayım. 100'lerce polisle kapıya dayanmak nasıl bir gelenek? TRT bu duruşmayı yayınlayabilirdi. TRT yalanla, iftirayla haber yapar mı? Hukuka aykırı bir şekilde Gençlik Kolu Başkanımızı tutuklar gibi alacaksınız, bu zulüm nedir? Tehditmiş, hadi oradan. Ben hayatımda kavga etmedim. Kimseye dayak da atmadım dayak da yemedim. Beni hiçbir güç yıldıramaz."

"Bana kim kötülük yaparsa yapsın, evlatlarının teminatı olacağım"

İmamoğlu, panelde söylediği ifadeleri de tekrarladıktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsteseniz de istemeseniz de herkesin evlatlarını seviyorum. Biz helalleşerek yola çıktık. Konuşmamdan dakika geçmedi. Genel Başkanımızın yanına oturdum. Alkışlar devam ediyordu. Yetkili birisi gelip hakkımda soruşturma açıldığını gösterdi. Soruşturmayı başlatan savcı konuşmayı canlı mı dinledi? Anında karar vermek doğru mudur? Eğer canlı değil de dosyada olduğu gibi WhatsApp'tan gönderilen bir haberle soruşturma nasıl açılır? 17 yaşında girdiğim üniversiteden 35 yıl sonra diplomam iptal edildi. Bu millet nasıl kendini güvende hissedecek. Benim her şeyim aleni. Hayatım şeffaf, bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Babamın kapısına dayanmak kimin aklı? Hangi suçüstünden bahsediyorsunuz? Biri beni kıskanıyormuş Ankara'da, ben hiçbir şeyi kıskanmam. Bakan yardımcısıydı, başsavcı oldu, bundan sonra ne olacak, umurumda değil. Randevu istedim İBB Başkanı olarak, vermedi. Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Ben bu memleketin evladıyım. Bana bakan Türk bayrağını, Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Terörle beni yan yana getiren haddini bilecek. Bu iddianameyi yazan, kötü niyetle yazmıştır. Kendimi yüce Türk yargısına emanet ediyorum. Bana kim kötülük yaparsa yapsın, evlatlarının teminatı olacağım."

16 Haziran'a ertelendi

Mahkeme heyeti, mütalaa için dosyayı savcılığa gönderdi. Davanın ikinci duruşması 16 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

Gazetecilerle sohbet etti

İmamoğlu, duruşmada karar verilmek için ara verildiği sırada gazetecilerle sohbet etti. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sağlığım çok iyi. Emniyet ve adliyedeki gözaltı sürecinde kilo verdim. Az yemek yiyorum. Dengeli diyet yapıyorum. Çok çalışıyorum. Spor yapamıyorum. Ailem iyi olursa ben de iyiyim. Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Eset'in Kur'an-ı Kerim mealini okuyorum. Nazım Hikmet'in bütün şiirlerini okuyorum. Pırlanta gençlerin alnından öpüyorum. Gençleri yürekten kutluyorum. Gönlümde ne varsa onu yaşattılar bana."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun Terörle İlgili İddialara Yanıtı - Son Dakika

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