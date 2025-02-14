Ekrem İmamoğlu: "Partimizin Önünde Bir Ön Seçim Var. Aday Belirlendikten Sonra Muhalif Partiler, Muhalif Aktörler, Stk'larla Görüşmeler Var"

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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP kulislerinde İmamoğlu'nun, mevcut aday gölge bakanları değiştireceği, yeni bir kabine ile yola çıkacağı konuşuluyor" yorumuna ilişkin; "Bunların hiçbiri şu an gündemimizde yok.. Daha adaylığımızı açıklamadık. Kaldı ki bunlar tabiri caizse bir olay çıkartmak, milletin beynini kurcalama çabasıdır. Bu bakımdan bugünden bu mevzular konuşulmaz. Daha partimizin önünde bir ön seçim, parti programı kurultayı var. Aday belirlendikten hemen sonra muhalif partiler, muhalif aktörler, STK'larla görüşmeler var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda şu anki durumunu "adaylık" değil, "süreç" olarak niteleyerek, "Çünkü adaylığın oluşması için önce bir yönerge açıklanacak. Sonra yol arkadaşlarıyla istişare edip, o takvim geldiğinde bunu tam anlamıyla kamuoyu duyduğunda ifade edebiliriz. Şu anda sadece bir süreci takip ediyoruz" dedi.

"Adaylar muhtemelen önümüzdeki hafta gibi netleşecek"

İmamoğlu, ön seçimin Türkiye'de siyasetin eksenini değiştireceğine inandığını belirterek, "Siyasi partinin üyeleri, araya hiç kimseyi koymadan yol haritası belirleme konusunda en üst seviyede bir makam tercihi ile ilgili planlamadır. O bakımdan 'demokrasi devrimi' diye niteliyorum. En önemli kutlama böyle bir demokrasi devriminin partimiz tarafından yapılmasıdır. Adaylar muhtemelen önümüzdeki hafta gibi netleşecek. Ondan sonrası Allah kerim" ifadelerini de kullandı.

"Bu tehditlere bakarsak önümüzü görme gayreti gerçekten körleştirir"

İmamooğlu, devam eden davaları ve siyaset yasağı getirilme ihtimaline ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Bu tehditlere bakarsak önümüzü görme gayreti gerçekten körleştirir. 2019 adaylığımdan önce bile bunlar konuşuluyordu. Beylikdüzü Belediye Başkanlığım üzerinden şu yapılacak, bu yapılacak deniliyordu. Ama tereddütsüz dahil olduk. Sonra hayatımızdan davalar hiç eksik olmadı. Bir şey bulamadılar, uydurdukları bir davayla karşımıza dikildiler. Bunlar benim konsantrasyonumu bozmuyor. Vaktimi çalıyor mu? Mecburen çalıyor. Baksanıza aynı güne üç tane dava koymuşlar. Bir insan kendi davasına gitmek istese, imkansızlığı önümüze sunmuş oldular. Masumiyet karinesini yerle bir eden ve yargılama düzeni, sistemi darmadağın eden ve de 'Asla böyle bir dava olmaz' diyeceğimiz davalarla yargılanan bir durumdayım. Aldığımız ya da alacağımız kararların hiçbirinde 'Buna göre karar alalım' diye bir duygu yok. Kararları milletimiz, demokrasimiz, partimiz menfaatine en doğru şekilde alma yönünde kararlıyız."

İmamoğlu, "Aynı gün üç davadan yargılanacağınıza göre, hangi dava duruşmasına katılacaksınız" sorusuna da "Hiçbirine gitmeyi düşünmüyorum. Bir gereklilik yoksa avukatlarımız gereken savunmayı yapacaktır. Herhalde korktular ayrı ayrı günler olursa on binlerce insan yığılır baş edemeyiz, o yüzden üçe bölelim diye düşündüler" yanıtını verdi.

"Muhaliflerle görüşeceğim"

İmamoğlu, "CHP kulislerinde İmamoğlu'nun, mevcut aday gölge bakanları değiştireceği, yeni bir kabine ile yola çıkacağı konuşuluyor" değerlendirmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bunların hiçbiri şu an gündemimizde yok.. Daha adaylığımızı açıklamadık. Kaldı ki bunlar tabiri caizse bir olay çıkartmak, milletin beynini kurcalama çabasıdır. Bu süreçte, çok düzenli, intizamlı bir şekilde olmuş olan şeyi olduğu gibi anlatan şeffaf bir dönemi arzuluyoruz. Partimizde de öyle, kendi aramızda da öyle, kamuoyuna dönük de öyle. Bu bakımdan bugünden bu mevzular konuşulmaz. Daha partimizin önünde bir ön seçim, parti programı kurultayı var. Aday belirlendikten hemen sonra muhalif partiler, muhalif aktörler, STK'larla görüşmeler var.

"Milletin evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğimiz bir dönem olsun"

Bu kadar katılımcı bir modelle şekillenecek bir Türkiye geleceği tahayyülüm var. Tüm bunlar olgunlaşacak ondan sonra böylesi bir iktidarın oluşmasıyla ilgili gelecekte güçlü bir parlamenter sistemi, güçlü bir kuvvetler ayrılığı düzeninin oluşacağı bir döneme hazırlayacak kapsayıcı bir kadrolaşma çalışmaları olacaktır. Ben bunu 'Milletin evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğimiz bir dönem olsun' diye tarifliyorum. Bütün bunlar varken gölge kabine gibi konuları konuşmak, yani masada hiç olmamış düşüncelerin dile getirilmesini çok kasıtlı buluyorum. Gündemimde bu sıraladığım konular var.

"Mansur Yavaş Başkanımızla dün yan yanaydık, bugün de yan yanayız, yarın da yan yana olmaktan gurur duyarım"

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la olan ilişkilerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Biz gerçekten ülke menfaati için yan yana olan, duran, birbirini sevgiyle, saygıyla karşılayan yani başta genel başkanımız olmak üzere Mansur Yavaş Başkanımız hatta diğer bütün dostlarımızın saçının teline bile zarar gelmeyecek şekilde bir yol tariflemeyi hassasiyetle planlıyoruz. Kaldı ki burada Mansur Yavaş başkanımız tabii ki çok özel bir noktada. Benim için de, Ankara halkı için de, milletimiz için de öyle. Dolayısıyla Mansur Yavaş Başkanımız da dün de yan yanaydık bugün de yan yanayız, yarın da yan yana olmaktan büyük onur ve gurur duyarım. Hep birlikte milletimizin bu zor günlerinin geride kaldığı, gerçekten milletimizin, başta çocuklarımızın gençlerimizin mutlu olduğu bir geleceği hazırlayacak aktörler olacağız. Başarı hepimizin ve milletimizin olacak. Böyle bir döneme hep beraber yürüyoruz inşallah."