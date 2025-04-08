Ekrem İmamoğlu Protestolarında 819 Kişiye Kamu Davası Açıldı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Protestolarında 819 Kişiye Kamu Davası Açıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 20 ayrı soruşturmada 819 kişi hakkında kamu davası açıldığını duyurdu. 278 kişi tutuklu, 10 kişi ise firari durumda.

08.04.2025 17:36  Güncelleme: 17:50
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterileriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 20 soruşturmada, 819 kişi hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde bugün itibarıyla kamu davalarının açıldığı, hakkında dava açılanlardan 278'inin tutuklu olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklananlarla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve bir kısım şahısların mali ve terör nitelikli soruşturmalar kapsamında gözaltına alınması akabinde ilimizde gerçekleşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak 20 ayrı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen soruşturmalar sonucunda tespit edilip işlem yapılan 829 şahıstan 819'u hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde bugün itibarıyla kamu davalarının açılması işlemleri tamamlanmıştır. Hakkında dava açılanlardan 278'i halihazırda tutukludur. 10 şüpheli ise firari durumdadır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Protestolarında 819 Kişiye Kamu Davası Açıldı - Son Dakika

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