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Eksi 33 derecede Ağrı Dağı'na tırmanan dağcı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Eksi 33 derecede Ağrı Dağı'na tırmanan dağcı cep telefonu kamerasına yansıdı

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, eksi 33 dereceye rağmen soğuğa meydan okudu. Tırmandıkça etkisini artıran soğuk hava, dağcıların saçlarını ve sakallarını buz tuttu. Ağrı Dağı'ndan inen yerel rehber ise zorlu hava koşullarına rağmen başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eksi 33 derecede Ağrı Dağı\'na tırmanan dağcı cep telefonu kamerasına yansıdı
14.01.2024 - 22:19,
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Eksi 33 derecede Ağrı Dağı'na tırmanan dağcı cep telefonu kamerasına yansıdı

AĞRI - Eksi 33 dereceye rağmen Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların yüzleri buz tuttu.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağa'na tırmanmak isteyen dağcılar eksi 33 dereceyi bulan soğuğa rağmen tırmanışa geçti. Tırmandıkça soğuk havanın etkisini daha da hissettirmesiyle dağcıların saçları be sakalları buz tuttu.

Ağrı Dağı'nda yerel rehber olan Nejdet Bozkurt, 4 bin 200 rakımdan aşağı inmeye başlarken, havanın çok soğuk ve rüzgarlı olması kendilerini çok zorladığını söyledi. Bozkurt, "Ağrı Dağı'ndan aşağı iniyoruz. 4 bin 200'den aşağı doğru iniyoruz hava kapalı gece bayağı rüzgar vardı. Ekip iyi, hava kötü ama aşağı iniyoruz artık Noel baba oldum" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eksi 33 derecede Ağrı Dağı'na tırmanan dağcı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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