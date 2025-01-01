Ekvador'da 4 Çocuk İçin 16 Asker Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ekvador'da 4 Çocuk İçin 16 Asker Gözaltına Alındı

Ekvador'da kaybolan 4 çocuğun askerlerce kaçırıldığı belirlenerek 16 asker gözaltına alındı.

01.01.2025 06:16
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 4 çocuğun kaybolmasıyla ilgili sorumluluk taşıdıkları gerekçesiyle 16 asker gözaltına alındı.

Yasa Dışı Göç Kullanımı Birimi'ne bağlı Savcı Cristian Farez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların kaybolması olayına karıştığı tespit edilen 16 askerin gözaltına alındığını belirtti.

Farez, ellerindeki kanıtlar ve yayınlanan görüntüler doğrultusunda, askerlerin çocukların kaçırılmasındaki rolünü ortaya koyduklarını söyledi.

Savcılığın talimatı doğrultusunda askerlerin adreslerine baskın yapıldı ve sorumlular gözaltına alındı. Ordudan yapılan açıklamada ise çocukların ölümünden "büyük" üzüntü duyulduğu ve olaya sebebiyet verenlerin hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Yerel basında çıkan habere göre, geçen hafta Taura köyünde yanmış halde bulunan cesetlerin, askerler tarafından götürülen çocuklara ait olduğu teyit edildi.

Ülkede infiale yol açan olayın ardından birçok bölgede hükümetin güvenlik politikalarına tepki gösterildi.

Bu arada çocukları kaçırılan aileler ellerinde taşıdıkları fotoğraf ve dövizlerle adalet çağrısında bulundu.

Olay

Yaşları 15, 15, 14 ve 11 olan 4 çocuk, arkadaşlarıyla Las Malvinas Mahallesi'nde futbol oynamak için dışarı çıkarken askerler tarafından zorla bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 4 çocuğun Guayaquil kentindeki bir caddede askerler tarafından bir kamyonetle götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Hükümet, başlangıçta çocukların kaybolmasında askerlerin sorumlu olmadığını belirtmişti, ancak daha sonra çocukların Guayaquil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taura köyüne götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Ordu, çocukların akıbetinin bilinmediğini açıklamıştı. Aileler, düzenledikleri protesto gösterisinde çocuklarının serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekvador'da 4 Çocuk İçin 16 Asker Gözaltına Alındı - Son Dakika

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