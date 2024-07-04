Ekvador'da 6 Ton Kokain Ele Geçirildi

Güncel

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, güvenlik güçlerinin operasyonunda 6 ton kokain ele geçirildi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayaquil limanında, Başsavcılık (FGE) ve Ulusal Polisin ortak operasyonunda 6 ton kokain bulundu.

Başsavcılığın X platformundan yapılan paylaşımında, kokainin ihraç edilmek üzere sevkiyatı yapılacak muzların arasına gizlendiği bildirildi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kokainin İspanya'nın Malaga kentine gönderilmek istendiği kaydedildi.

Yetkililer, bunun, yılbaşından bu yana tek seferde ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olduğunu bildirdi.