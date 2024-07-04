Ekvador'da 6 Ton Kokain Ele Geçirildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, güvenlik güçlerinin operasyonunda 6 ton kokain ele geçirildi.
Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayaquil limanında, Başsavcılık (FGE) ve Ulusal Polisin ortak operasyonunda 6 ton kokain bulundu.
Başsavcılığın X platformundan yapılan paylaşımında, kokainin ihraç edilmek üzere sevkiyatı yapılacak muzların arasına gizlendiği bildirildi.
Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Kokainin İspanya'nın Malaga kentine gönderilmek istendiği kaydedildi.
Yetkililer, bunun, yılbaşından bu yana tek seferde ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olduğunu bildirdi.
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