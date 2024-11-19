Ekvador'da 60 Günlük Acil Durum İlanı

Güncel

QUİTO, 19 Kasım (Xinhua) -- Ekvador Enerji Bakanı Ines Manzano, ülkeyi etkisi altına alan orman yangınları, su kıtlığı ve kuraklıkla mücadele için 60 gün sürecek ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Manzano pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, ülkenin farklı bölgelerinde 17 aktif yangın rapor edildiğini, 5'inin kontrol altına alındığını ve yangından en çok güneydeki Azuay ve Loja eyaletlerinin etkilendiğini söyledi.

Bakan ayrıca, Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nin "her iki eyaletteki itfaiye ekiplerinin çalışmalarını desteklemek üzere kaynakların koordinasyonuna öncülük ettiğini" belirtti.

Aşırı kuraklık, Ekvador'u benzeri görülmemiş bir enerji krizine sürükledi ve hükümet, eylül ayından bu yana günde 8 saate kadar sürebilen geniş çaplı elektrik kesintilerine gitmek zorunda kaldı.

Normal koşullar altında, ana hidroelektrik santralleri ülkenin enerjisinin yüzde 90'ını sağlarken, yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin rezervuarları tükenmiş durumda.