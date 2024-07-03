Ekvador'da Üçüncü Kez OHAL İlan Edildi

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle üçüncü kez olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ekvador Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, organize suç örgütlerinin neden olduğu şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla OHAL ilan edildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kararname kapsamında Guayas, Los Rios, Manabi, Orellana, Santa Elena ve El Oro kentlerinde 60 gün boyunca OHAL uygulanacak.

Noboa tarafından 7 Ocak ve 20 Nisan'da iki kez ilan edilen OHAL kararı Anayasa Mahkemesince durdurulmuştu.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Yıl başından bu yana çetelerin saldırıları sonucu aralarında belediye başkanları ve güvenlik güçlerinin de olduğu çok sayıda kişi ölmüştü.

"Los Choneros" çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçması şiddet olaylarını körüklemişti.