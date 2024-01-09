Ekvador Devlet Başkanı Hapishanelerdeki İç Karışıklık Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Etti

KİTO, 9 Ocak (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Pazartesi günü bazı hapishanelerdeki "ciddi iç karışıklık" nedeniyle hapishaneler de dahil olmak üzere ülkenin tamamında olağanüstü hal ilan ederek 60 günlük sokağa çıkma yasağı getirdi.

Noboa, düzenin ciddi şekilde bozulduğu hapishane sistemi de dahil olmak üzere ülkeyi etkileyen şiddet ve suçların "fiili durumu" göz önünde bulundurularak ilgili kararın alındığını söyledi.

Karar, "Fito" lakabıyla bilinen ülkenin tanınmış uyuşturucu kaçakçısı ve "Los Choneros" organize suç grubunun lideri Jose Adolfo Macias Vilamar'ın, Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de bulunan Penitenciaria del Litoral cezaevinden kaçtığına ilişkin Pazar günü yayımlanan haberlerin ardından geldi.

23 Kasım'da iktidara gelen Noboa, hapishanelerde "son yıllarda kaybedilen" kontrolün tekrar sağlanması için orduya ve polise açık talimatlar verildiğini belirtti.

Noboa, "Narkoterörist gruplar bizi korkutmaya çalışıyor ve taleplerine boyun eğeceğimizi düşünüyor. Teröristlerle müzakere etmeyecek ve tüm Ekvador vatandaşları için sükunet sağlanana kadar rahat nefes almayacağız" dedi.

Noboa, ülkedeki güvenlik krizinin, bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ve Ekvadorluların barış içinde yaşaması için mevcut yasaların yetmediğini gösterdiğini kaydetti.