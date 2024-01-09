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Ekvador Devlet Başkanı Hapishanelerdeki İç Karışıklık Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Etti - Son Dakika
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Ekvador Devlet Başkanı Hapishanelerdeki İç Karışıklık Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Etti

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkedeki bazı hapishanelerde yaşanan ciddi iç karışıklık nedeniyle 60 günlük sokağa çıkma yasağı getirerek olağanüstü hal ilan etti. Noboa, hapishane sistemi de dahil olmak üzere ülkeyi etkileyen şiddet ve suçların artması üzerine alınan kararı açıkladı. Güvenlik krizinin, mevcut yasaların yetersiz olduğunu gösterdiğini belirten Noboa, teröristlerle müzakere etmeyeceklerini ve tüm vatandaşlar için sükunet sağlanana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Ekvador Devlet Başkanı Hapishanelerdeki İç Karışıklık Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Etti
09.01.2024 - 10:12,
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KİTO, 9 Ocak (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Pazartesi günü bazı hapishanelerdeki "ciddi iç karışıklık" nedeniyle hapishaneler de dahil olmak üzere ülkenin tamamında olağanüstü hal ilan ederek 60 günlük sokağa çıkma yasağı getirdi.

Noboa, düzenin ciddi şekilde bozulduğu hapishane sistemi de dahil olmak üzere ülkeyi etkileyen şiddet ve suçların "fiili durumu" göz önünde bulundurularak ilgili kararın alındığını söyledi.

Karar, "Fito" lakabıyla bilinen ülkenin tanınmış uyuşturucu kaçakçısı ve "Los Choneros" organize suç grubunun lideri Jose Adolfo Macias Vilamar'ın, Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de bulunan Penitenciaria del Litoral cezaevinden kaçtığına ilişkin Pazar günü yayımlanan haberlerin ardından geldi.

23 Kasım'da iktidara gelen Noboa, hapishanelerde "son yıllarda kaybedilen" kontrolün tekrar sağlanması için orduya ve polise açık talimatlar verildiğini belirtti.

Noboa, "Narkoterörist gruplar bizi korkutmaya çalışıyor ve taleplerine boyun eğeceğimizi düşünüyor. Teröristlerle müzakere etmeyecek ve tüm Ekvador vatandaşları için sükunet sağlanana kadar rahat nefes almayacağız" dedi.

Noboa, ülkedeki güvenlik krizinin, bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ve Ekvadorluların barış içinde yaşaması için mevcut yasaların yetmediğini gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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Sokağa Çıkma Yasağı, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekvador Devlet Başkanı Hapishanelerdeki İç Karışıklık Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Etti - Son Dakika
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