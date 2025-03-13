El Faşir'de Saldırı: 10 Ölü

HARTUM, 13 Mart (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin yerleşim bölgelerine ve bir sığınma merkezine düzenlediği topçu saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri 6. Piyade Tümeni'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, "Sivillere karşı işledikleri suçlarda yeni bir aşamaya geçen isyancı milisler, El Faşir kentindeki mahallelere ve bir sığınma merkezine 37 adet 120 milimetrelik top mermisi atmıştır" denildi.

Açıklamada, "Saldırı nedeniyle aralarında 3 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 10 sivil hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere 23 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri, paramiliter güçlerin El Faşir'deki önemli noktaları insansız hava araçlarıyla hedef aldığını, ancak hava savunma sistemlerinin bunları başarıyla düşürdüğünü kaydetti.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise El Faşir'deki saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

El Faşir 10 Mayıs'tan bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.