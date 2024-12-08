El-Kaim Sınır Kapısı Kapalı

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Irak, Suriye sınırında bulunan El-Kaim Sınırı Kapısı'nın tamamen kapalı olduğunu, iki ülke arasındaki sınırın güvenli olduğunu açıkladı.

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, "El-Kaim Sınır Kapısı'nın tamamen kapalı olduğu, Irak sınırında güvenliğin sağlandığı, bu kapıdan giriş çıkışlara izin verilmediği" belirtildi.

Sınır kapısının Suriye tarafında silahlı muhaliflerden ya da rejim güçlerinden kimsenin olmadığına dikkat çekilen haberde, sınır şeridinin Irak tarafına bir dizi termal kamera yerleştirildiği vurgulandı.

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, Suriye sınırında durumun Iraklı birliklerin kontrolünde olduğunu ifade etti.

Sınır Kuvvetleri Komutanlığı da sınırda güvenliğin tamamen sağlandığını, hendekler, toprak tümsekler, tel bariyer ve beton duvar gibi engellerle bölgenin güçlendirildiğini aktardı.