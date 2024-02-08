El Salvador\'da genel seçimin iptali için başvuru

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SAN El Salvador'daki devlet başkanı ve genel seçimlerin ardından muhalefetteki solcu Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesinin adayı Manuel Flores, genel seçimin iptali için başvurabileceklerini bildirdi.

El Salvador Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), 4 Şubat'taki devlet başkanı seçiminde kullanılan oyların yüzde 70'inin sayıldığını, mevcut Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin oyların yüzde 83'üne yakınını aldığını duyurdu.

Diğer yandan TSE, genel seçimde kullanılan oyların ise henüz yüzde 5,06'sının sayıldığı bilgisini paylaştı.

Sayımdan sonra oyların TSE'ye aktarımını sağlayan sistemde arıza yaşanması ve bazı düzensizlikler görülmesi üzerine Yüksek Seçim Mahkemesi, devlet başkanı ve genel seçimlerde kullanılan oyların bir kısmının yeniden sayılmasına karar verdi.

Oyların henüz çok küçük bir kısmının sayıldığının açıklanmasına rağmen Bukele'nin lideri olduğu Yeni Fikirler Partisinin Meclisteki 60 sandalyeden 58'ini kazandığını duyurması, muhalefetin tepkisini çekti.

Solcu Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesinin adayı Manuel Flores, genel seçimin iptali ve yerel seçimlerin düzenleneceği 4 Mart'ta yeniden yapılmasını talep etme konusunda diğer partilerle konuşacağını açıkladı.

Flores, Bukele'nin seçim akşamı balkon konuşmasında açıkladığı rakamların tutturulmak istendiğini ancak bunun mümkün olmadığını savundu.

Diğer muhalefet partileri ise durumu değerlendirdiklerini ancak şimdilik TSE'den sayımlardaki düzensizliklerle ilgili bilgi taleplerine cevap beklediklerini belirtti.

Nihai oy sayım işlemi, siyasi partilerin temsilcileri, savcılık ve ombudsmanlık ofislerinden temsilciler, ulusal ve uluslararası gözlemcilerin nezaretinde yapılacak.

Bukele, adaylığı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti

Partisinin kendisini aday göstermesinin ardından Eylül 2023'te ikinci 5 yıllık dönemi için yarışacağını duyuran Bukele, ikinci kez devlet başkanlığı adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Ancak Meclis, anayasal tartışmalara rağmen Devlet Başkanı Bukele'nin tekrar aday olması için izne ayrılmasını kabul etmişti.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (FLMN ve ARENA) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerini öne çıkarmıştı.

Bukele, seçim kampanyasında sıklıkla, dünyada en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da devlet başkanlığı yarışını kazanmaması durumunda "çetelere karşı savaşın riske atılacağını" savunmuştu.

İlk dönem devlet başkanlığına oyların yüzde 53'ünü alarak Şubat 2019'da seçilen 42 yaşındaki Bukele, 1 Haziran 2019'da göreve başladığından bu yana popüler bir lider oldu.

Ülkede suç oranının düşürülmesi amacıyla 27 Mart 2022'de bir aylığına olağanüstü hal ilan eden ve bu kararı sonraki her ay yineleyen Bukele, insan hakları örgütlerince eleştirilmesine rağmen çetelere karşı yürüttüğü savaş nedeniyle halkının desteğini alıyor.