El Salvador\'da genel seçimin iptali için başvuru

SAN El Salvador'daki devlet başkanı ve genel seçimlerin ardından muhalefetteki solcu Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesinin adayı Manuel Flores, genel seçimin iptali için başvurabileceklerini bildirdi.
El Salvador Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), 4 Şubat'taki devlet başkanı seçiminde kullanılan oyların yüzde 70'inin sayıldığını, mevcut Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin oyların yüzde 83'üne yakınını aldığını duyurdu.
Diğer yandan TSE, genel seçimde kullanılan oyların ise henüz yüzde 5,06'sının sayıldığı bilgisini paylaştı.
Sayımdan sonra oyların TSE'ye aktarımını sağlayan sistemde arıza yaşanması ve bazı düzensizlikler görülmesi üzerine Yüksek Seçim Mahkemesi, devlet başkanı ve genel seçimlerde kullanılan oyların bir kısmının yeniden sayılmasına karar verdi.
Oyların henüz çok küçük bir kısmının sayıldığının açıklanmasına rağmen Bukele'nin lideri olduğu Yeni Fikirler Partisinin Meclisteki 60 sandalyeden 58'ini kazandığını duyurması, muhalefetin tepkisini çekti.
Solcu Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesinin adayı Manuel Flores, genel seçimin iptali ve yerel seçimlerin düzenleneceği 4 Mart'ta yeniden yapılmasını talep etme konusunda diğer partilerle konuşacağını açıkladı.
Flores, Bukele'nin seçim akşamı balkon konuşmasında açıkladığı rakamların tutturulmak istendiğini ancak bunun mümkün olmadığını savundu.
Diğer muhalefet partileri ise durumu değerlendirdiklerini ancak şimdilik TSE'den sayımlardaki düzensizliklerle ilgili bilgi taleplerine cevap beklediklerini belirtti.
Nihai oy sayım işlemi, siyasi partilerin temsilcileri, savcılık ve ombudsmanlık ofislerinden temsilciler, ulusal ve uluslararası gözlemcilerin nezaretinde yapılacak.
Bukele, adaylığı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti
Partisinin kendisini aday göstermesinin ardından Eylül 2023'te ikinci 5 yıllık dönemi için yarışacağını duyuran Bukele, ikinci kez devlet başkanlığı adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.
Ancak Meclis, anayasal tartışmalara rağmen Devlet Başkanı Bukele'nin tekrar aday olması için izne ayrılmasını kabul etmişti.
Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (FLMN ve ARENA) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerini öne çıkarmıştı.
Bukele, seçim kampanyasında sıklıkla, dünyada en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da devlet başkanlığı yarışını kazanmaması durumunda "çetelere karşı savaşın riske atılacağını" savunmuştu.
İlk dönem devlet başkanlığına oyların yüzde 53'ünü alarak Şubat 2019'da seçilen 42 yaşındaki Bukele, 1 Haziran 2019'da göreve başladığından bu yana popüler bir lider oldu.
Ülkede suç oranının düşürülmesi amacıyla 27 Mart 2022'de bir aylığına olağanüstü hal ilan eden ve bu kararı sonraki her ay yineleyen Bukele, insan hakları örgütlerince eleştirilmesine rağmen çetelere karşı yürüttüğü savaş nedeniyle halkının desteğini alıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.
Son Dakika › Güncel › El Salvador'da genel seçimin iptali için başvuru - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?