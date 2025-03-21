Elazığ'a Kar Yağdı: Kartpostallık Görüntüler

Beyaz gelinliğini giyen Elazığ'da kar manzaraları

ELAZIĞ - Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı gece saati itibariyle etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Yağış sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı kar yağışı Elazığ'da bir gün boyunca belirli aralıklarla etkisini sürdürdü. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışla birlikte vatandaşlar ve sürücüler zor anla yaşadı. Yağış sonrası Kültür Park başta olmak üzere birçok noktada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.