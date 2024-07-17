Elazığ'da 1472 endemik kelebek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

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Elazığ'da bir araçta yapılan aramada, endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, farklı boyut, renk ve türde endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ile kelebek yakalamada kullanılan 9 file ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.