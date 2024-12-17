Elazığ\'da 190 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 190 litre kaçak etil alkol ve 2 alkol kiti ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlem yapıldı.