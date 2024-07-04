Elazığ'da 39 kiloluk dev Fırat turnası yakalandı
ELAZIĞ - Elazığ'da Keban baraj gölünde 1 buçuk metre uzunluğunda 39 kilo ağırlığında dev Fırat turnası yakalandı.
Elazığ'da Keban baraj gölü etrafında kamp yapmaya giden 3 kişi, akşam saatlerinde göle açıldı. Murat Albayrak isimli vatandaşın attığı ağa 1 buçuk metre uzunluğunda 39 kilo ağırlığında Fırat turnası takıldı. Albayrak, arkadaşları ile birlikte balığı tekneye çekti. O anları kayda alan balıkçı, sezonun ilk balığını yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
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