Elazığ\'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

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ELAZIĞ'da, 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,