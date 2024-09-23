Elazığ'da 8 Şüpheli Silah İle Yakalandı

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Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız pompalı tüfek, 8 tabanca ile 33 fişek ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.