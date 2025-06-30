Elazığ'da Anız Yangını: 30 Dönüm Alan Kül Oldu

ELAZIĞın merkeze bağlı Meşeli köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 30 dönümlük alan kül oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,