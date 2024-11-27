Elazığ\'da Araç Camları Buz Tutdu

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Soğuk hava araç camlarını dondurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.

Kentte geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tuttu. Öte yandan birçok vatandaş ise araçlarının camları branda ile koruma çalıştı.