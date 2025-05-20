Elazığ'da Asayiş Olayları Raporu

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 12-18 Mayıs'ta meydana gelen 296 asayiş olayında yakalanan 288 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 83 bin 528 kişi ve 39 bin 204 araç kontrol edildi, aranan 441 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 3 bin 236'sına cezai işlem uygulandı, 286 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda. 4 tabanca, 73 fişek, 4 kesici alet, kurusıkı tabanca, 3 dedektör, 4 muhtelif kazı malzemesi, 2 sahte çek, 10 bin 400 makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 97 gram esrar, 1 kilo 82 gram metamfetamin, 197 gram bonzai, 103 gram kannabinoid, 1 gram bonzai hammaddesi, 15 uyuşturucu nitelikte hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve 345 sentetik ecza ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 23 trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 12 kişi bulundu.

Çalınan bir motosiklet de sahibine teslim edildi.