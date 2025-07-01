Elazığ'da Av Sezonu Başladı - Son Dakika
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Elazığ'da Av Sezonu Başladı

Elazığ\'da Av Sezonu Başladı
01.07.2025 14:56
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Balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle Keban Baraj Gölü'nde mavi sulara açıldı.

Elazığ'da balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, av sezonunun başlaması nedeniyle Denizli köyü Yahyalı mezrası mevkisindeki Keban Baraj Gölü kıyısında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, balıkçılığın ilçe için önemli olduğunu belirterek, av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de av sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, izinsiz balıkçılık yapanların il ve ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini bildirdi.

Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ise av sezonunun ülkeye ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ise ilçede 19 teknenin avcılık yaptığını anlattı.

Konuşmaların ardından balıkçılar avlanmak için tekneleriyle mavi sulara açıldı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Keban Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İhsan Demir, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci ve balıkçılar katıldı.

Kaynak: AA

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