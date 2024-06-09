Elazığ'da AYT heyecanı - Son Dakika
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Elazığ'da AYT heyecanı

Elazığ'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. İlk oturumda edebiyatın zor olduğunu belirten öğrenciler, ikinci oturumun daha kolay olacağını düşünüyor. Sınav sonucunda hedeflerini tıp veya uçak mühendisliği olarak belirleyen öğrenciler, bir yıl boyunca hazırlanarak sınava girdiklerini ifade etti.

09.06.2024 10:49
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ülke genelinde olduğu gibi Isparta'da da başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı Isparta'da başladı. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Üzerleri aranan öğrenciler okullara alındı. Saatin 10.00'ı göstermesi ile kapılar kapandı. 180 dakika süre tanınan öğrenciler 160 soru cevaplamak için ter dökerken, aileler ise dışarıda bekleyerek çocuklarının heyecanına ortak oldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Elazığ, AYT, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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