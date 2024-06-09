Elazığ'da AYT heyecanı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ülke genelinde olduğu gibi Isparta'da da başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı Isparta'da başladı. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Üzerleri aranan öğrenciler okullara alındı. Saatin 10.00'ı göstermesi ile kapılar kapandı. 180 dakika süre tanınan öğrenciler 160 soru cevaplamak için ter dökerken, aileler ise dışarıda bekleyerek çocuklarının heyecanına ortak oldu. - ISPARTA