Elazığ'da Bahçe Yangını Korkuttu

Elazığ'da korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Kovancılar ilçesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bahçede yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.