Elazığ\'da Binada Yangın Çıktı

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ELAZIĞ'da, 3 katlı bir binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Sancak Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. 3 katlı binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yan binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,