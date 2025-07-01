Elazığ'da Çaya Giren Genç Boğuldu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çaya giren kişi boğuldu.
Üçocak beldesi Merivansuyu Çayı kenarında dün ailesiyle piknik yapan Serhat Çınar (27), serinlemek için suya girdi.
Çınar'ın akıntıya kapıldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak Arıcak Devlet Hastanesine kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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