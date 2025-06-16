Elazığ'da çekirge istilası: Yüzlercesi yolu kapattı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde yüzlerce çekirge yola savruldu. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken vatandaşlar paniğe kapıldı.
Olay önceki gece Palu ilçesinde meydana geldi. Yüzlerce çekirge bir anda yola akın etti. Bir anda çekirgeleri karşılarında gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler paniğe kapıldı. Çevredeki ekili arazilere de zarar veren çekirgeler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Çekirge İstilasına Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?