Elazığ'da Çekirge İstilasına Paniğe Yol Açtı

Elazığ'da çekirge istilası: Yüzlercesi yolu kapattı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde yüzlerce çekirge yola savruldu. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken vatandaşlar paniğe kapıldı.

Olay önceki gece Palu ilçesinde meydana geldi. Yüzlerce çekirge bir anda yola akın etti. Bir anda çekirgeleri karşılarında gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler paniğe kapıldı. Çevredeki ekili arazilere de zarar veren çekirgeler, cep telefonu kamerasına yansıdı.