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Elazığ'da çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi.
Baskil ilçesine bağlı Konacık köyü Akcalar mezrasında sarp ve yüksek dağlarda yaşamlarını sürdüren çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi. Yol kenarında bulunan mezarlığın etrafında gezen dağ keçisi, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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