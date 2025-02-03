Elazığ'da Dağ Keçileri Dron ile Görüntülendi

Elazığ'da dağ keçileri böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da sarp kayaklılarda koşan dağ keçileri, dron ile görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Göllübağ köyünün yüksek kesimlerinde görüldü. Bölgede çekim yapan doğa fotoğrafçısı Mustafa Sönmez, kayalıklarda gezen dağ keçilerini dron ile görüntüledi. Görüntülerde, dağ keçilerinin sarp kayalıklarda koştuğu görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
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