Elazığ'da dağ keçileri şehir merkezinde görüntülendi

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Elazığ'da dağ keçileri şehir merkezinde böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, şehir merkezine indi.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri, merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi'ne kadar indi. Yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar inen yaban keçileri daha sonra gözden kayboldu. O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.