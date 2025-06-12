Elazığ'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde sürü halinde görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliğince yayımlanan Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri son zamanlarda Elazığ'da sıkça görülmeye başlandı. Daha önceleri yüksek kesimlerde olan keçiler, insanların zarar vermemesiyle birlikte kente yakın bölgelere inmeye başladı. Bu çerçevede sürü halinde tarihi Harput Mahallesi'ne gelen dağ keçileri, doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat tarafından görüntülendi. Bir süre kayalıklarda gezinen keçiler daha sonra gözden kayboldu.
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